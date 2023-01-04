Акции владеющей UFC компании упали в цене после драки Даны Уайта с женой
Поделиться
Стоимость акции Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, упала более чем на 5% — до 21,53 доллара. Об этом информирует Forbes. Падение произошло после драки президента лиги Даны Уайта с женой Энн. Напомним, инцидент случился во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике.
Сразу после драки сообщалось, что пара вместе с друзьями находилась в VIP-зоне над танцполом. После того как Уайт наклонился, чтобы что-то сказать Энн, та дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые вмешались и сумели разнять супружескую пару.
Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:
Комментарии
- 4 января 2023
-
09:39
-
09:30
-
00:56
-
00:00
- 3 января 2023
-
22:52
-
21:55
-
21:35
-
20:13
-
19:50
-
18:14
-
17:10
-
16:03
-
15:33
-
14:12
-
12:30
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
Партнерский контент