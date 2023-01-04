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Акции владеющей UFC компании упали в цене после драки Даны Уайта с женой

Акции владеющей UFC компании упали в цене после драки Даны Уайта с женой
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Стоимость акции Endeavor Group Holdings, которая владеет промоушеном UFC, упала более чем на 5% — до 21,53 доллара. Об этом информирует Forbes. Падение произошло после драки президента лиги Даны Уайта с женой Энн. Напомним, инцидент случился во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике.

Сразу после драки сообщалось, что пара вместе с друзьями находилась в VIP-зоне над танцполом. После того как Уайт наклонился, чтобы что-то сказать Энн, та дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить друзьям, которые вмешались и сумели разнять супружескую пару.

Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте:

«Мы были пьяны». Президент UFC слишком хорошо отметил Новый год — и надавал пощёчин жене! «Мы были пьяны». Президент UFC слишком хорошо отметил Новый год — и надавал пощёчин жене!
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Теги Бокс/ММА UFC Дана Уайт •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: Forbes

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