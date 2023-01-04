Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес признаны тренерами года по версии MMAJunkie

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и знаменитый специалист Хавьер Мендес признаны тренерами 2022 года по версии MMAJunkie. Издание отмечает, что в 2022 году пару Нурмагомедов – Мендес было почти невозможно остановить.

«После того как Хабиб завершил карьеру бойца в конце 2020 года и освободил титул чемпиона UFC в лёгком весе, он переключился на тренерскую роль, заменив своего отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер ранее в том же году. В 2021 году мир увидел то, что должно было произойти, — строгий, страстный и преданный наставник, который требует от своих бойцов только самого лучшего. Под руководством обоих завоёвывались титулы UFC и Bellator, а также появились несколько перспективных бойцов в UFC, Bellator и ONE Championship», — говорится в представлении Хабиба и Хавьера.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки: