Оскар де ла Хойя отреагировал на драку президента UFC Даны Уайта с женой

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавнюю драку президента UFC Даны Уайта с супругой. Она произошла во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике. Де ла Хойя и Уайт находятся в прохладных отношениях.

«Мой хороший друг Дана Уайт настолько жаден, что решил украсть бойцовский гонорар своей новой лиги Power Slap, получив приз бойца вечера в поединке со своей собственной женой. Эти бостонские инструкторы по аэробике – настоящие крутые парни», — написал де ла Хойя.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:

Ранее стало известно, что акции владеющей UFC компании упали в цене после драки Уайта.