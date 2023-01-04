Экс-боец UFC арестован по подозрению в убийстве
Поделиться
Бывший боец UFC Фил Барони арестован по подозрению в убийстве своей девушки. Об этом информирует Tribuna de la Bahía. Сообщается, что девушка была найдена мёртвой в отеле. Барони сам явился в полицейский участок.
В отчёте полиции говорится, что Фил был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Предполагается, что Барони избил свою подругу после того, как узнал о её измене.
Помимо UFC, 46-летний Барони выступал в таких промоушенах, как PRIDE, Strikeforce, Bellator, ONE FC и ряде других. За время карьеры Фил провёл 35 боёв, в которых одержал 16 побед (11 были добыты нокаутом, два — сабмишенами) и потерпел 19 поражений. Боец завершил карьеру в 2019 году.
Комментарии
- 4 января 2023
-
11:13
-
11:00
-
10:20
-
09:39
-
09:30
-
00:56
-
00:00
- 3 января 2023
-
22:52
-
21:55
-
21:35
-
20:13
-
19:50
-
18:14
-
17:10
-
16:03
-
15:33
-
14:12
-
12:30
-
11:01
-
10:18
-
09:29
-
09:23
-
08:13
-
05:00
-
05:00
-
04:23
-
04:01
-
02:00
-
00:34
- 2 января 2023
-
23:50
-
22:04
-
21:02
-
20:06
-
19:23
-
18:03
Партнерский контент