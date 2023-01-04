Кори Сэндхаген назвал рейтингового бойца UFC, который выигрывает бои в «ненадёжной манере»

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген поделился мыслями о своём предстоящем сопернике – эквадорце Марлоне Вере. Их поединок состоится на турнире UFC Fight Night в ночь на 19 февраля мск. По мнению Сэндхагена, Вера выигрывает бои в ненадёжной манере. В настоящий момент Марлон занимает четвёртое место в рейтинге UFC, Сэндхаген — пятое.

«Впечатляет ли победная серия Веры? Не совсем, честно говоря. Я думаю, он выигрывает свои бои в ненадёжной манере. Когда я думаю о некоторых из лучших бойцов в мире, то понимаю, что победы должны быть уверенными.



Будь то тейкдауны или сабмишены, неважно – что бы это ни было, мне не кажется, что можно проиграть большую часть боя, а затем поймать соперника в одном из поздних раундов… Не думаю, что это сработает в поединке со мной. Вот что я думаю о его стиле», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.