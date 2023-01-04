Чейл Соннен назвал самый громкий бой, который должны организовать в UFC

Двукратный претендент на титул UFC американец Чейл Соннен высказал мнение, что поединок между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом стал бы самым громким в промоушене.

«Я думаю, что бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну — это самая большая битва, которую только можно устроить в нашей индустрии. Это также стало бы первым боем, в котором у двух бойцов было бы четыре года простоя. Очень специфическая ситуация», — приводит слова Соннена MMA Fighting, ссылаясь на его выступление на своём же канале в YouTube.



В настоящий момент Нганну восстанавливается после травмы. В последний раз он появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил Сириля Гана. Джонс в последний раз дрался в феврале 2020-го (тогда он победил Доминика Рейеса).

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