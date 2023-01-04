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Бывший боец UFC подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Бывший боец UFC подписал контракт с Али Абдель-Азизом
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Бывший боец UFC американец Кевин Ли заключил соглашение с агентством Dominance MMA, которое возглавляют Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов. Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Деймон Мартин.

Напомним, последний поединок в UFC Ли провёл в августе 2021 года. Тогда раздельным решением судей он проиграл соотечественнику Даниэлю Родригесу. В последний раз он выходил в октагон 11 марта прошлого года, добившись победы в противостоянии с американцем Диего Санчесом. Бой проходил на турнире лиги бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Для Кевина Ли эта победа стала 19-й в смешанных единоборствах при семи поражениях.

Хабиб Нурмагомедов пробежал спринт с Али Абдель-Азизом:

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