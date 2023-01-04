Дерек Брансон сделал заявление о драке Даны Уайта с женой

Американский средневес UFC Дерек Брансон разместил новый пост у себя в соцсетях, высказавшись о резонансной ситуации с участием президента UFC Даны Уайта и его жены. Напомним, во время празднования Нового года в одном из ночных клубов в Мексике Уайт поднял руку на супругу.



«Был ли Дана Уайт неправ? Да. Мужчины не должны бить женщин. Считаю ли я, что это показывает, кем на самом деле является Дана Уайт? Нет. Он признал, что был неправ!» — написал Брансон.



Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: