Ислам Махачев: раньше был молодой и перспективный. А теперь?
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, написав следующее сообщение:
«Минуты ползут, часы идут, годы летят. Раньше был молодой и перспективный. А теперь?»
Напомним, в последнем бою Махачев сражался со спортсменом из Бразилии Чарльзом Оливейрой. Поединок состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280 22 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ). Ислам победил, применив удушающий приём, в результате чего стал обладателем титула промоушена Даны Уайта. В следующем бою россиянин сразится с австралийцем Александром Волкановски. Их поединок состоится в феврале этого года.
Чемпион UFC Ислам Махачев делится секретами рациона бойца:
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