Дариуш: сложно сказать, какой у UFC на меня план

Боец UFC Бенеил Дариуш высказался о своём будущем в промоушене.



«Мне сложно сказать, какой у UFC на меня план. Я не знаю, буду ли я когда-то драться за титул. У меня есть вариант подождать и драться с победителем боя Махачева и Волкановски, но если Алекс победит и решит защищать свой титул в полулёгком весе, то мне, возможно, придётся ждать целый год. Возможно, в итоге я буду драться в 2024 году.



Я не считаю, что есть кто-то, кто способен прыгнуть передо мной прямо сейчас, но моя работа – выигрывать бои, так что дайте мне бой с Дастином Порье или Чарльзом Оливейрой. Март – хорошее время для меня», — приводит слова Бенеила Дариуша пресс-служба UFC.

Бенеил Дариуш в октябре одержал победу над Матеушем Гамротом единогласным решением судей.