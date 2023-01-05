Ариэль Хельвани высказался о драке Даны Уайта с женой

Известный журналист и инсайдер UFC Ариэль Хельвани прокомментировал драку с участием президента UFC Даны Уайта и его жены. Напомним, во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Уайт поднял руку на супругу.

«Что скажут о вас ваши дети? Что ваши дети скажут о твоём наследии? То, как ты относишься к бойцам, как ты относишься к людям. Что скажу о твоей деловой практике? Что ваши дети скажут об этом видео? Что ваши дети скажут о том, какой ты человек? Что ваши дети скажут о вас? Задайте себе этот гребаный вопрос», — приводит слова Bj Penn.

Ранее сообщалось, что пара отмечала Новый год вместе с друзьями в одном из ночных клубов, и когда Дана наклонился, чтобы что-то сказать своей жене и в этот момент, она дала ему пощёчину. Дана тут же дал ей пощёчину в ответ.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта