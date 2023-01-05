Перенёсший операцию Мокаев заявил, что будет готов драться 18 марта
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, сообщил, что в марте готов вернуться в октагон.
Ранее Мокаев рассказал, что из-за вывиха плеча ему предстоит операция.
«Нахожусь на обратном пути в Великобританию. Начну реабилитацию и буду готов к 18 марта. Я мотивирован больше, чем парни из этого дивизиона. Единственные бойцы, которые были проблемой для дивизиона, — Деметриус Джонсон и Генри Сехудо. А на данный момент не вижу никого особенного», — написал Мокаев на своей странице в одной из социальных сетей.
Свой последний поединок Мокаев провёл на турнире UFC 280 в октябре. Там Мухаммад болевым приёмом выиграл у канадца Малкольма Гордона.
Новость по темеМухаммад Мокаев сообщил, что ему из-за травмы предстоит операция
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