Перенёсший операцию Мокаев заявил, что будет готов драться 18 марта

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, сообщил, что в марте готов вернуться в октагон.



Ранее Мокаев рассказал, что из-за вывиха плеча ему предстоит операция.



«Нахожусь на обратном пути в Великобританию. Начну реабилитацию и буду готов к 18 марта. Я мотивирован больше, чем парни из этого дивизиона. Единственные бойцы, которые были проблемой для дивизиона, — Деметриус Джонсон и Генри Сехудо. А на данный момент не вижу никого особенного», — написал Мокаев на своей странице в одной из социальных сетей.



Свой последний поединок Мокаев провёл на турнире UFC 280 в октябре. Там Мухаммад болевым приёмом выиграл у канадца Малкольма Гордона.

Новость по теме Мухаммад Мокаев сообщил, что ему из-за травмы предстоит операция