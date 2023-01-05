Джон Джонс намекнул на свой бой в UFC в 2023 году
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на возвращение в промоушен в 2023 году.
«Чемпион-2023», — написал Джонс.
После объявления о переходе Джонса в тяжёлый вес он не провёл ещё ни одного поединка. Последний бой американского бойца состоялся в феврале 2020 года.
В марте 2023 года Джон Джонс может провести бой с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.
Ранее Джонс писал, что планирует провести бой на турнире смешанных единоборств UFC 282, который состоялся в декабре. Эту информацию также подтверждал известный журналист Ариэль Хельвани. Несмотря на это, поединок с участием экс-чемпиона не состоялся.
Джон Джонс призвал фанатов не переживать за боевую форму:
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