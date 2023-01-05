Стала известна новая дата боя Нила с Рахмоновым

Руководство UFC приняло решение о переносе поединка между непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом.



Поединок изначально должен был стать главным событием турнира UFC 14 января, но Нил получил травму и вынужденно снялся с боя.



Теперь Джефф Нил и Шавкат Рахмонов сойдутся в рамках номерного турнира UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе.



Шавкат Рахмонов провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед. Рекорд казахстанского бойца в UFC — четыре победы в четырёх боях. В своём последнем поединке в июне Рахмонов удушающим приёмом выиграл у американского бойца Нила Магни.



На счету Джеффа Нила 15 побед в 19 поединках в ММА.

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