Стала известна новая дата боя Нила с Рахмоновым
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Руководство UFC приняло решение о переносе поединка между непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом.
Поединок изначально должен был стать главным событием турнира UFC 14 января, но Нил получил травму и вынужденно снялся с боя.
Теперь Джефф Нил и Шавкат Рахмонов сойдутся в рамках номерного турнира UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе.
Шавкат Рахмонов провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед. Рекорд казахстанского бойца в UFC — четыре победы в четырёх боях. В своём последнем поединке в июне Рахмонов удушающим приёмом выиграл у американского бойца Нила Магни.
На счету Джеффа Нила 15 побед в 19 поединках в ММА.
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