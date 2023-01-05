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Стала известна новая дата боя Нила с Рахмоновым

Стала известна новая дата боя Нила с Рахмоновым
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Руководство UFC приняло решение о переносе поединка между непобеждённым казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом.

Поединок изначально должен был стать главным событием турнира UFC 14 января, но Нил получил травму и вынужденно снялся с боя.

Теперь Джефф Нил и Шавкат Рахмонов сойдутся в рамках номерного турнира UFC 285, который состоится 4 марта в Лас-Вегасе.

Шавкат Рахмонов провёл 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 16 побед. Рекорд казахстанского бойца в UFC — четыре победы в четырёх боях. В своём последнем поединке в июне Рахмонов удушающим приёмом выиграл у американского бойца Нила Магни.

На счету Джеффа Нила 15 побед в 19 поединках в ММА.

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