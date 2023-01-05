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Абубакар Нурмагомедов поздравил Хабиба со званием лучшего тренера 2022 года

Абубакар Нурмагомедов поздравил Хабиба со званием лучшего тренера 2022 года
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Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов поздравил своего двоюродного брата, непобеждённого экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, со званием лучшего тренера 2022 года MMA по версии MMAJunkie.

Ранее издание признало дуэт Хабиба Нурмагомедова с другим известным специалистом, Хавьером Мендесом, лучшими тренерами 2022 года.

«Мой брат Хабиб Нурмагомедов — лучший тренер 2022 года. Желаю тебе, мой брат, всего наилучшего в жизни», — написал Абубакар на своей странице в одной из социальных сетей, приложив фото Хабиба.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в 2020 году, одержав победу над Джастином Гэтжи и в очередной раз защитив титул чемпиона. После этого Хабиб стал тренировать других бойцов. Под его руководством Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов стали чемпионами UFC и Bellator.

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Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес признаны тренерами года по версии MMAJunkie
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