Боец UFC Илия Топурия избил человека в баре

Грузинский боец смешанных единоборств, проживающий в Испании, Илия Топурия стал участником драки в одном из испанских баров.



К Топурии подошёл один из посетителей и дважды толкнул бойца, после чего Илия ответил ему несколькими ударами. Вслед за этим зачинщик упал на пол.

Боец UFC Илия Топурия нокаутировал посетителя бара в Испании

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре прошлого года и удушающим приёмом во втором раунде выиграл у американского бойца Брайса Митчелла. До этого Топурия нокаутировал британца Джея Герберта в марте 2022 года на UFC Fight Night 204.



Всего на счету Топурии 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.