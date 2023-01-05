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Боец UFC Илия Топурия избил человека в баре

Боец UFC Илия Топурия избил человека в баре
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Грузинский боец смешанных единоборств, проживающий в Испании, Илия Топурия стал участником драки в одном из испанских баров.

К Топурии подошёл один из посетителей и дважды толкнул бойца, после чего Илия ответил ему несколькими ударами. Вслед за этим зачинщик упал на пол.

Боец UFC Илия Топурия нокаутировал посетителя бара в Испании

Свой последний поединок Илия Топурия провёл на турнире UFC 282 в декабре прошлого года и удушающим приёмом во втором раунде выиграл у американского бойца Брайса Митчелла. До этого Топурия нокаутировал британца Джея Герберта в марте 2022 года на UFC Fight Night 204.

Всего на счету Топурии 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех Топурию затравили на пресс-конференции. Но в октагоне он заткнул всех
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