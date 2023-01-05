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Кутателадзе не примет участия в UFC 283 из-за травмы

Кутателадзе не примет участия в UFC 283 из-за травмы
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Грузинский боец, выступающий в лёгком дивизионе UFC, Гурам Кутателадзе получил травму и выбыл из поединка с бразильцем Тиаго Мойзесом. Бой должен был состояться 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил известный спортивный обозреватель Джеймс Линч.

«Гурам Кутателадзе не сможет принять участие в поединке с Тиаго Мойзесом на UFC 283. Это сильно бьёт по всему карду. Бой был частью прелимов, и всё же это был важный поединок для лёгкого дивизиона. Посмотрим, смогут ли в UFC найти нового соперника для Мойзеса, поскольку очевидно, что он хочет выступить на домашней арене. Не исключено, что бой будет перенесён, и, возможно, это лучший выход, в зависимости от того, как быстро восстановится Кутателадзе», – написал Линч в социальных сетях.

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