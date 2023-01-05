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«Быстрее, чем с Альдо?» О’Мэлли спросил, как быстро Макгрегор сможет справиться с Сехудо

«Быстрее, чем с Альдо?» О’Мэлли спросил, как быстро Макгрегор сможет справиться с Сехудо
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли обратился к ирландскому экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

О’Мэлли поинтересовался, как быстро Макгрегор сможет справиться с другим двойным чемпионом UFC, Генри Сехудо, который возобновит профессиональную карьеру в смешанных единоборствах.

«Как быстро Конор Макгрегор сможет побить Генри Сехудо? Быстрее, чем с Альдо?» — написал О’Мэлли на своей странице в одной из социальных сетей.

Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года с Дастином Порье и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, сломав ногу.

Генри Сехудо ранее сообщал, что проведёт бой с Алджамейном Стерлингом в 2023 году.

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