Бёрнс: планирую одержать три досрочные победы и получить титульник

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на чемпионский титул в полусреднем весе Гилберт Бёрнс рассказал о своих планах на ближайшее время.

«Я рассчитываю одержать как минимум три досрочные победы. Для начала я должен заявить о себе в бою с Нилом Магни. Он очень сильный боец, и я его уважаю.

Да, я в курсе, что многие ребята не хотели драться со мной в Рио. Как я уже сказал, я уважаю Нила, но планирую одержать три досрочные победы и получить титульный поединок. Не собираюсь никого просить или умолять об этом, мне не нужны никакие одолжения», — приводит слова Бёрнса Sportskeeda.

Гилберту Бёрнсу 36 лет. Боец выступает в UFC с 2014 года. В феврале 2021 года на UFC 258 он сразился за титул чемпиона организации с нигерийцем Камару Усманом и проиграл ему техническим нокаутом в третьем раунде. В своём последнем бою на UFC 273 в апреле Бёрнс уступил единогласным решением Хамзату Чимаеву.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: