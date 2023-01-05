Экс-чемпион Bellator: я бы уничтожил Волкановски

Бывший чемпион Bellator в полулёгкой весовой категории Эй-Джей Макки заявил, что выиграл бы у австралийского бойца Алекса Волкановски.
«Я бы уничтожил Волкановски. Да, он победил величайшего, победил Макса Холлоуэя. Тем не менее верю, что я лучший в мире. Я мог бы доказать, что не все лучшие бойцы мира выступают в UFC», — приводит слова Макки Sports Illustrated.
Свой последний поединок Макки провёл 31 декабря 2022 года в рамках турнира Bellator vs Rizin в Японии. Эй-Джей выиграл у Роберто Де Соузы единогласным решением судей. Всего у бойца 20 побед при одном поражении в ММА.
Алекс Волкановски в июле прошлого года выиграл единогласным решением судей у Макса Холлоуэя и в очередной раз защитил титул чемпиона UFC полулёгкого веса. У австралийца также лишь одно поражение в профессиональной карьере – при 25 победах.
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