Волкановски показал тренировку перед боем с Махачевым
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски выложил видеоролик на своей странице в социальных сетях.
На видео Волкановски показал тренировку в рамках подготовки к титульному поединку с россиянином Исламом Махачевым.
Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Махачевым и Волкановски состоится в городе Перт (Австралия) в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 284 в ночь на 12 февраля.
Алекс Волкановски свой последний поединок провёл в июле прошлого года и защитил чемпионский пояс, выиграв у Макса Холлоуэя единогласным решением судей.
Ислам Махачев в октябре 2022 года выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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