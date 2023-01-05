Волкановски показал тренировку перед боем с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски выложил видеоролик на своей странице в социальных сетях.



На видео Волкановски показал тренировку в рамках подготовки к титульному поединку с россиянином Исламом Махачевым.

Бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Махачевым и Волкановски состоится в городе Перт (Австралия) в рамках очередного турнира по смешанным единоборствам UFC 284 в ночь на 12 февраля.



Алекс Волкановски свой последний поединок провёл в июле прошлого года и защитил чемпионский пояс, выиграв у Макса Холлоуэя единогласным решением судей.



Ислам Махачев в октябре 2022 года выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.