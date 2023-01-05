Магомед Исмаилов прочитал философский стих собственного сочинения
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Звёздный российский боец среднего веса (до 84 кг) Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал видео, где он читает стихотворение собственного сочинения.
Напомним, в декабре Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44). В пятом раунде со Шлеменко был снят балл за систематическую потерю капы и удар ногой после команды «стоп».
Победа над Шлеменко стала для 36-летнего Исмаилова первой после досрочного поражения от Владимира Минеева, поединок с которым состоялся в октябре 2021 года.
Обессилевшему Исмаилову помогают подняться по лестнице:
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