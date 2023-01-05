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«Он тренировался по три-четыре раза в день». Шон О’Мэлли восхитился Мейвезером

«Он тренировался по три-четыре раза в день». Шон О’Мэлли восхитился Мейвезером
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли восхитился легендарным боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я просмотрел много видео с Флойдом. Он тренировался по три-четыре раза в день, мог просто целый час бить мешок. Это приятно — набить рекорд 50-0 и уйти непобеждённым, на вершине. Это вдохновляет. Я пытаюсь заполучить 50-0, всё дело в его трудовой этике. Без этого нельзя стать Флойдом. Нужно постоянно бегать, работать с мешком и на лапах. Но когда он не тренировался, то рядом с ним постоянно крутились девушки. Это называется балансом», — приводит слова О’Мэлли MiddleEasy.

Шон О’Мэлли в своём последнем поединке выиграл раздельным решением судей у российского бойца Петра Яна.

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