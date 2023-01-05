Хабиб обратился к Хавьеру Мендесу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к знаменитому специалисту Хавьеру Мендесу. Ранее издание MMAJunkie признало Хабиба и Хавьера тренерами 2022 года.



«Тренер, ты лучший», – написал Нурмагомедов.

Под руководством Хавьера Мендеса тренировались, либо тренируются такие известные бойцы, как сам Хабиб, Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов, Фрэнк Шемрок и другие.



Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

В зале Хабиба наказывают бойцов палкой за неправильные стрижки: