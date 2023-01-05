Конор Макгрегор назвал одного из лучших бойцов всех времён. Это россиянин
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками коротким роликом с участием знаменитого российского бойца ММА Фёдора Емельяненко.
«Один из лучших бойцов всех времён! Бесспорно, это Фёдор!» — говорится в описании к ролику.
Напомним, в последнем бою Фёдор встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Поединок проходил на турнире Bellator 269. Емельяненко добыл победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Американец Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко:
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