Конор Макгрегор назвал одного из лучших бойцов всех времён. Это россиянин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками коротким роликом с участием знаменитого российского бойца ММА Фёдора Емельяненко.

«Один из лучших бойцов всех времён! Бесспорно, это Фёдор!» — говорится в описании к ролику.

Напомним, в последнем бою Фёдор встречался с американцем Тимоти Джонсоном. Поединок проходил на турнире Bellator 269. Емельяненко добыл победу нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Американец Марк Коулман обратился к Фёдору Емельяненко: