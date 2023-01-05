«Убил казино». Президент UFC Дана Уайт показал пачку денег

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав подписчикам, как ходил в казино.



«Стив и я убили казино Red Rock», — написал Уайт, прикрепив к сообщению фотографию.

Фото: Из личного архива Даны Уайта

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, президент UFC на регулярной основе подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы промоушена считают, что могли бы зарабатывать больше, а нынешние гонорары являются несправедливыми и заниженными. С таким мнением, в частности, выступал чемпион лиги в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Президент лиги UFC Дана Уайт отреагировал на избиение Тайсоном мужчины в самолёте: