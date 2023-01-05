Хабиб Нурмагомедов: надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к членам своей команды, поблагодарив их за самоотдачу.
«Провели итоги года. Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья. Надеюсь, моё решение пойдёт только на пользу, обнял вас всех крепко. Спасибо Вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Нурмагомедов за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Хабиб был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:
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