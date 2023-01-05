Конор Макгрегор показал фото из тренажёрного зала

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав фотографии из тренажёрного зала.



«Внутренний драйв плюс командная работа равно успех», — подписал фото Макгрегор.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье. При этом ирландец тогда сломал ногу. На счету 34-летнего спортсмена 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. К настоящему моменту промоушен Даны Уайта не определился с ближайшим соперником для Макгрегора.

В Конора Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке: