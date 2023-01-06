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Генри Сехудо объяснил, почему отдаёт предпочтение Джонсу, а не Нганну

Генри Сехудо объяснил, почему отдаёт предпочтение Джонсу, а не Нганну
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мыслями о потенциальном поединке между соотечественником Джоном Джонсом и французом Фрэнсисом Нганну.

«Когда я думаю об этом поединке, когда мои мысли о Фрэнсисе, вылечившемся от травмы, а также о голодном Джоне, который отсутствовал три с половиной года, то полагаю, что мяч в значительной степени на стороне Джонса. Это не предвзятое мнение, а просто тот простой факт, что Джон Джонс не получал травм, Джон Джонс тренировался, Джон Джонс имел возможность снова разжечь внутри этот огонь. Поэтому, когда я думаю о 2023 году, о том, кто станет бойцом года, я думаю о таком парне, как Джон Джонс», — приводит слова Сехудо The Miami Herald со ссылкой на его выступление на своём же канале в YouTube.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:

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