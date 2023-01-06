«Прошло три месяца после операции». Мария Агапова — о процессе реабилитации
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Боец ММА из Казахстана Мария Агапова разместила новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками подробностями процесса реабилитации после травмы.
«Уже прошло три месяца после операции. Я каждый день хожу на реабилитации и тренировки по ММА, на которых я просто учу приёмы и развиваю мышечную память. Не знаю дату боя и соперницу, но, когда придёт время драться, я буду готова», — написала Агапова.
Фото: Из личного архива Марии Агаповой
В последнем поединке Агапова встречалась с представительницей Канады Джиллиан Робертсон. Бой прошёл в середине сентября прошлого года. Мария проиграла сабмишеном во втором раунде. В общей сложности она провела 14 боёв в ММА, в которых одержала 10 побед и потерпела четыре поражения.
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