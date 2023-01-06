Ариэль Хельвани лайкнул пост, обличающий президента UFC Дану Уайта

Популярная телеведущая Мэгги Грэй отреагировала на скандал вокруг президента UFC Даны Уайта, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях. Напомним, во время празднования Нового года в одном из ночных клубов Мексики Уайт подрался со своей женой Энн. Впоследствии и Уайт, и Энн извинились за скандальную ситуацию, отметив, что были неправы.



«Значит, Дана Уайт продолжает оставаться лицом UFC, как ни в чём не бывало?» — написала Грэй.

Лайк под её сообщением оставил авторитетный журналист из индустрии смешанных единоборств Ариэль Хельвани. Отметим, что Хельвани состоит в давних враждебных отношениях с Уайтом.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на избиение Майком Тайсоном мужчины в самолёте: