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Умар Нурмагомедов: готов к своему лучшему выступлению

Умар Нурмагомедов: готов к своему лучшему выступлению
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что готов показать лучшее выступление в карьере. Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.

«Моё время пришло. Я готов к своему лучшему выступлению», — написал Умар.

Напомним, в последнем бою Умар встречался с американцем Натаном Манессом. Поединок проходил в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей. В общей сложности на счету Умара 15 поединков в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете? Нурмагомедовы — не самые крутые братья в ММА. Представляете?
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