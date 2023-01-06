Умар Нурмагомедов: готов к своему лучшему выступлению

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что готов показать лучшее выступление в карьере. Напомним, в ночь на 15 января мск Нурмагомедову предстоит провести поединок с представителем Бразилии Раони Барселосом. Он состоится на турнире UFC Fight Night 217.

«Моё время пришло. Я готов к своему лучшему выступлению», — написал Умар.

Напомним, в последнем бою Умар встречался с американцем Натаном Манессом. Поединок проходил в рамках главного карда турнира UFC Вегас 57. Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей. В общей сложности на счету Умара 15 поединков в ММА, в каждом из которых он одерживал победы.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: