Абдель-Азиз опроверг слухи по поводу Камару Усмана
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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы Камару Усмана, отреагировал на слухи, согласно которым его клиент не успеет подготовиться к титульному поединку в UFC с Леоном Эдвардсом.
«Пожалуйста, хватит слухов, Камару в следующем поединке сразится с Леоном. Он готов к бою. Мы вернём этот пояс туда, где ему самое место», — написал Абдель-Азиз у себя в социальных сетях.
В последнем бою Усман встречался как раз с Эдвардсом. Он проходил на турнире UFC 278, который состоялся в ночь на 21 августа мск. Леон одержал победу нокаутом на последней минуте пятого раунда и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа в Чечне:
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