Курбанов, Тищенко, Шехов восстановлены в рейтинге WBA

Российские боксёры Магомед Курбанов, Евгений Тищенко и Мухаммад Шехов восстановлены в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) после отмены ограничений. Об этом информирует пресс-служба RCC.



Курбанов занимает пятую строчку в рейтинге лучших боксёров до 69,85 кг. Тищенко на 14-й позиции в крузервейте (до 90,71 кг), Шехов — 14-й в дивизионе до 55,34 кг.



Напомним, Всемирная боксёрская ассоциация исключила российских и белорусских боксёров из своих рейтингов в марте прошлого года. Тогда отмечалась, что эта мера была временной, а также говорилось, что она будет пересматриваться месяц за месяцем. В середине декабря 2022-го стало известно, что боксёры из Российской Федерации и Республики Беларусь будут восстановлены в рейтингах организации.

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