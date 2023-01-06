Курбанов, Тищенко, Шехов восстановлены в рейтинге WBA

Российские боксёры Магомед Курбанов, Евгений Тищенко и Мухаммад Шехов восстановлены в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) после отмены ограничений. Об этом информирует пресс-служба RCC.
Курбанов занимает пятую строчку в рейтинге лучших боксёров до 69,85 кг. Тищенко на 14-й позиции в крузервейте (до 90,71 кг), Шехов — 14-й в дивизионе до 55,34 кг.
Напомним, Всемирная боксёрская ассоциация исключила российских и белорусских боксёров из своих рейтингов в марте прошлого года. Тогда отмечалась, что эта мера была временной, а также говорилось, что она будет пересматриваться месяц за месяцем. В середине декабря 2022-го стало известно, что боксёры из Российской Федерации и Республики Беларусь будут восстановлены в рейтингах организации.
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