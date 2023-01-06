Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу возвращения в октагон.



«После возвращения собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Верьте этому. Мне не важно, кто это будет. А теперь все в очередь!» – написал Макгрегор.



Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта ирландский боец занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он проводил летом 2021 года. Тогда он проиграл Дастину Порье.

5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора: