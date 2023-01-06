Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор сделал заявление о возвращении в октагон

Бывший ирландский чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись по поводу возвращения в октагон.
«После возвращения собираюсь пробить кого-нибудь насквозь. Верьте этому. Мне не важно, кто это будет. А теперь все в очередь!» – написал Макгрегор.
Напомним, в середине декабря прошлого года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта ирландский боец занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он проводил летом 2021 года. Тогда он проиграл Дастину Порье.
5 самых быстрых нокаутов Конора Макгрегора:
- 6 января 2023
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14
-
09:19
- 5 января 2023
-
23:40
-
22:44
-
22:17
-
21:35
-
20:50
-
20:01
-
19:18
-
18:20
-
17:18
-
16:52
-
15:54
-
15:04
-
14:55
-
14:42
-
13:49
-
13:47
-
13:10
-
12:56
-
12:34
-
11:50
-
10:52
-
10:35
-
09:39
-
09:33
-
09:21
-
02:39