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Тони Фергюсон сделал предложение Джейку Полу

Тони Фергюсон сделал предложение Джейку Полу
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Известный американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, обратившись к популярному блогеру Джейку Полу. Недавно Пол заключил контракт с промоушеном PFL.

«Дай мне знать, когда тебе понадобится хороший тренер по ММА, Джейк. Ты можешь стать одним из моих учеников», — написал Фергюсон.

Напомним, Пол дебютирует в новом дивизионе Super Fight и проведёт несколько поединков по смешанным единоборствам. Бойцы в этом дивизионе будут получать не меньше 50% от PPV. Дебют должен состояться в этом году.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

Ранее на подписание контракта Пола с PFL отреагировал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор.

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