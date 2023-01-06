Аспиналл сообщил, когда может вернуться в октагон
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Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе UFC, рассказал, когда может вернуться в октагон после травмы.
«Я не исключаю, что мог бы выступить в Лондоне на турнире UFC 286. Впереди ещё 14–15 недель, но пока у меня было мало тяжёлых тренировок. Смогу ли я подготовиться к бою за это время? Да. Не могу допустить, чтобы эта травма повторилась. Дело тут не в деньгах, а в моём эго. Оно не переживёт этого во второй раз», — приводит слова Аспиналла MMAJunkie.
Последний бой Аспиналл провёл в июле 2022 года, проиграл Кёртису Блэйдсу техническим нокаутом и получил травму коллатеральной связки и разрыв мениска. Всего у британца 12 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
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