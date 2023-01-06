Хавьер Мендес: Махачев хочет зачистить лёгкий дивизион и перейти в полусредний вес

Известный тренер ММА, основатель зала АКА Хавьер Мендес рассказал, что Ислам Махачев в будущем перейдёт в полусредний дивизион.



«В отличие от Хабиба Нурмагомедова, Махачев думает о переходе в другой вес. Ислам говорил мне, что в какой-то момент хотел перейти в полусредний дивизион, но сначала он хочет очистить лёгкий вес. Он хочет защитить титул больше раз, чем кто-либо ещё», — рассказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.



Ислам Махачев в октябре прошлого года стал новым чемпионом UFC в лёгком весе, одержав победу удушающим приёмом над бразильцем Чарльзом Оливейрой.



В ночь на 12 февраля Ислам Махачев проведёт первую защиту титула в поединке с чемпионом полулёгкого дивизиона Алексом Волкановски.

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