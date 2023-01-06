Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC официально анонсировали бой Долидзе с Веттори

В UFC официально анонсировали бой Долидзе с Веттори
Комментарии

Руководство UFC официально объявило о том, что поединок между грузинским бойцом смешанных единоборств Романом Долидзе и итальянцем Марвином Веттори в средней весовой категории пройдёт 18 марта этого года.

Бой пополнит кард очередного турнира UFC 286, который пройдёт в Лондоне.

Роман Долидзе и Марвин Веттори

Роман Долидзе и Марвин Веттори

Роман Долидзе свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN 42 в декабре прошлого года. 34-летний грузинский боец победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Всего у Долидзе 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.

Марвин Веттори в сентябре на UFC Fight Night 209 уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру. Всего у итальянца 17 побед в ММА при шести поражениях.

Новость по теме
Долидзе прокомментировал анонс боя с Веттори на UFC 286
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023