В UFC официально анонсировали бой Долидзе с Веттори

Руководство UFC официально объявило о том, что поединок между грузинским бойцом смешанных единоборств Романом Долидзе и итальянцем Марвином Веттори в средней весовой категории пройдёт 18 марта этого года.



Бой пополнит кард очередного турнира UFC 286, который пройдёт в Лондоне.

Роман Долидзе и Марвин Веттори

Роман Долидзе свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN 42 в декабре прошлого года. 34-летний грузинский боец победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Всего у Долидзе 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.



Марвин Веттори в сентябре на UFC Fight Night 209 уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру. Всего у итальянца 17 побед в ММА при шести поражениях.