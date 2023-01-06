В UFC официально анонсировали бой Долидзе с Веттори
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Руководство UFC официально объявило о том, что поединок между грузинским бойцом смешанных единоборств Романом Долидзе и итальянцем Марвином Веттори в средней весовой категории пройдёт 18 марта этого года.
Бой пополнит кард очередного турнира UFC 286, который пройдёт в Лондоне.
Роман Долидзе и Марвин Веттори
Роман Долидзе свой последний поединок провёл на турнире UFC on ESPN 42 в декабре прошлого года. 34-летний грузинский боец победил Джека Херманссона техническим нокаутом во втором раунде. Всего у Долидзе 12 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении.
Марвин Веттори в сентябре на UFC Fight Night 209 уступил единогласным решением судей Роберту Уиттакеру. Всего у итальянца 17 побед в ММА при шести поражениях.
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