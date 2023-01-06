Источник: стала известна дата титульного боя Малыхина с Бхулларом

Российский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона ONE в тяжёлом весе Анатолий Малыхин проведёт бой с действующим обладателем титула, канадцем Арджаном Бхулларом, сообщает SCMP.



По информации источника, титульный поединок состоится 25 марта. Ранее этот бой четырежды переносился по разным причинам.



Анатолий Малыхин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Анатолий стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. В общей сложности в активе Малыхина 11 побед и ни одного поражения.



Арджан Бхуллар стал чемпионом промоушена в мае 2021 года, нокаутировав Брэндона Веру. У канадца также три боя в UFC, в двух из которых он одержал победу.

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