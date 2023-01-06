Источник: стала известна дата титульного боя Малыхина с Бхулларом

Российский боец смешанных единоборств, обладатель временного титула чемпиона ONE в тяжёлом весе Анатолий Малыхин проведёт бой с действующим обладателем титула, канадцем Арджаном Бхулларом, сообщает SCMP.
По информации источника, титульный поединок состоится 25 марта. Ранее этот бой четырежды переносился по разным причинам.
Анатолий Малыхин дебютировал в лиге в марте 2021 года. В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин победил чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера из Нидерландов. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Анатолий стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов. В общей сложности в активе Малыхина 11 побед и ни одного поражения.
Арджан Бхуллар стал чемпионом промоушена в мае 2021 года, нокаутировав Брэндона Веру. У канадца также три боя в UFC, в двух из которых он одержал победу.
- 6 января 2023
-
21:09
-
20:41
-
20:21
-
19:44
-
19:26
-
18:44
-
18:18
-
17:34
-
17:02
-
16:14
-
15:40
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14
-
09:19
- 5 января 2023
-
23:40
-
22:44
-
22:17
-
21:35
-
20:50
-
20:01
-
19:18
-
18:20
-
17:18
-
16:52
-
15:54
-
15:04
-
14:55
-
14:42
-
13:49