Звезда UFC Мухаммад Мокаев ищет клинику, чтобы сделать МРТ

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшей весовой категории UFC, заявил, что ищет клинику, где мог бы сделать МРТ.



«В каких хороших частных клиниках в районе Манчестера можно сделать МРТ?» — обратился к подписчикам Мокаев на своей странице в одной из социальных сетей.



Ранее Мокаев сообщил, что перенёс операцию из-за вывиха плеча, но готов выступить на турнире UFC в марте этого года в Великобритании.



В своём последнем поединке Мухаммад Мокаев встречался с канадским бойцом Малкольмом Гордоном на турнире UFC 280. Мокаев одержал победу болевым приёмом.



Всего у Мокаева девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед.

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