Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов — дагестанский Рокхолд

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о российском бойце смешанных единоборств Усмане Нурмагомедове.
«Усман — это суперзвезда. Несколько лет назад я уже говорил с президентом Bellator Скоттом Кокером и сказал, что он должен заполучить Усмана, что он им нужен. Усман харизматичный, он как дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, слушает», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.
Всего на счету Усмана 16 побед в 16 боях.
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