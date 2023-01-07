Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов — дагестанский Рокхолд

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о российском бойце смешанных единоборств Усмане Нурмагомедове.



«Усман — это суперзвезда. Несколько лет назад я уже говорил с президентом Bellator Скоттом Кокером и сказал, что он должен заполучить Усмана, что он им нужен. Усман харизматичный, он как дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, слушает», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.



Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.



Всего на счету Усмана 16 побед в 16 боях.

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