Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов — дагестанский Рокхолд

Хавьер Мендес: Усман Нурмагомедов — дагестанский Рокхолд
Комментарии

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о российском бойце смешанных единоборств Усмане Нурмагомедове.

«Усман — это суперзвезда. Несколько лет назад я уже говорил с президентом Bellator Скоттом Кокером и сказал, что он должен заполучить Усмана, что он им нужен. Усман харизматичный, он как дагестанский Люк Рокхолд. Симпатичный, с харизмой, остроумный, слушает», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Усман Нурмагомедов в своём последнем поединке встречался с бразильцем Патрики Фрейре в ноябре 2022 года на турнире Bellator 288. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в лёгком весе.

Всего на счету Усмана 16 побед в 16 боях.

Новость по теме
Патрисио Фрейре назвал бойцов Bellator лучше Усмана Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023