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О’Мэлли поддержал Дану Уайта в конфликте с женой

О’Мэлли поддержал Дану Уайта в конфликте с женой
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинг UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поделился мнением о нашумевшем конфликте главы промоушена Даны Уайта с женой.

«Мне не кажется, что Дана Уайт поступил неправильно. Очевидно, что ему не стоили этого делать, но на тот момент в его организме был алкоголь, а она его ударила, после чего последовал ответ. Надо было держать руки выше, ведь если ты готова дать пощёчину, то должна быть и готова к ответу», — приводит слова бойца MMAJunkie.

Конфликт Даны Уайта и Энн Уайт произошёл во время празднования Нового года в Мексике. Супруги обменялись пощёчинами и их разняли друзья. Позднее Дана Уайт принёс публичные извинения и взял вину на себя.

После инцидента акции компании, владеющей UFC, упали на 5%.

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