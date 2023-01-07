Российские бойцы Берхамов, Исаев и Михайлов выступят на Bellator 290
Поделиться
Трое российских бойцов смешанных единоборств подписали контракты на проведение поединков в рамках турнира Bellator 290, который пройдёт 4 февраля в Инглвуде (США).
Мухаммед Берхамов, выступающий в среднем весе, проведёт поединок с американским бойцом Лоренцом Ларкиным. Непобеждённый тяжеловес Али Исаев сразится с другим представителем Соединённых Штатов — Стивом Моури. Никита Михайлов сойдётся в поединке с Даррионом Колдуэллом.
Главным событием турнира Bellator 290 станет поединок легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.
Также на турнире должен был состояться титульный бой Вадима Немкова с кубинцем Йоэлем Ромеро, однако поединок был перенесён из-за травмы российского чемпиона.
Комментарии
- 7 января 2023
-
12:36
-
12:04
-
11:43
-
10:40
-
09:43
-
09:18
-
01:28
-
00:50
- 6 января 2023
-
23:52
-
23:31
-
22:40
-
22:12
-
21:54
-
21:09
-
20:41
-
20:21
-
19:44
-
19:26
-
18:44
-
18:18
-
17:34
-
17:02
-
16:14
-
15:40
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14
-
09:19
- 5 января 2023
-
23:40
-
22:44
Партнерский контент