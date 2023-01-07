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Российские бойцы Берхамов, Исаев и Михайлов выступят на Bellator 290

Российские бойцы Берхамов, Исаев и Михайлов выступят на Bellator 290
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Трое российских бойцов смешанных единоборств подписали контракты на проведение поединков в рамках турнира Bellator 290, который пройдёт 4 февраля в Инглвуде (США).

Мухаммед Берхамов, выступающий в среднем весе, проведёт поединок с американским бойцом Лоренцом Ларкиным. Непобеждённый тяжеловес Али Исаев сразится с другим представителем Соединённых Штатов — Стивом Моури. Никита Михайлов сойдётся в поединке с Даррионом Колдуэллом.

Главным событием турнира Bellator 290 станет поединок легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.

Также на турнире должен был состояться титульный бой Вадима Немкова с кубинцем Йоэлем Ромеро, однако поединок был перенесён из-за травмы российского чемпиона.

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