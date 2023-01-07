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Сэндхаген: я заслуживаю титульный бой больше, чем О’Мэлли

Сэндхаген: я заслуживаю титульный бой больше, чем О’Мэлли
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Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген считает, что он заслужил возможность подраться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Шон О’Мэлли дрался с кучей не самых качественных соперников, а затем с трудом смог выиграть у Петра Яна. Я не думаю, что это должно выводить сразу на титульный бой. Я же в последние три года был в пятёрке лучших бойцов дивизиона. Думаю, я заслуживаю титульного боя больше, чем он», — приводит слова Сэндхагена BJPenn.

Шон О’Мэлли в своём последнем поединке выиграл у Петра Яна раздельным решением судей.

Кори Сэндхаген в сентябре прошлого года победил Сонга Ядонга техническим нокаутом. В следующем поединке американец встретится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC Fight Night 219, который пройдёт 19 февраля.

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