Сэндхаген: я заслуживаю титульный бой больше, чем О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхаген считает, что он заслужил возможность подраться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Шон О’Мэлли дрался с кучей не самых качественных соперников, а затем с трудом смог выиграть у Петра Яна. Я не думаю, что это должно выводить сразу на титульный бой. Я же в последние три года был в пятёрке лучших бойцов дивизиона. Думаю, я заслуживаю титульного боя больше, чем он», — приводит слова Сэндхагена BJPenn.
Шон О’Мэлли в своём последнем поединке выиграл у Петра Яна раздельным решением судей.
Кори Сэндхаген в сентябре прошлого года победил Сонга Ядонга техническим нокаутом. В следующем поединке американец встретится с эквадорцем Марлоном Верой на турнире UFC Fight Night 219, который пройдёт 19 февраля.
- 7 января 2023
-
14:57
-
14:22
-
13:43
-
12:36
-
12:04
-
11:43
-
10:40
-
09:43
-
09:18
-
01:28
-
00:50
- 6 января 2023
-
23:52
-
23:31
-
22:40
-
22:12
-
21:54
-
21:09
-
20:41
-
20:21
-
19:44
-
19:26
-
18:44
-
18:18
-
17:34
-
17:02
-
16:14
-
15:40
-
14:59
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:00
-
11:28
-
10:46
-
10:14