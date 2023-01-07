Хавьер Мендес рассказал, что ему написал Хабиб после турнира Bellator vs Rizin

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал о переписке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после турнира Bellator vs Rizin.
«Хабиб ведь был на новогоднем шоу Bellator vs Rizin. Сразу после этого он написал мне: «Тренер, я в восторге! Это лучшее шоу, что я когда-либо видел». Он остался очень впечатлён, буквально влюбился в этот турнир, в то, как всё было организовано, в то, насколько вежливы были японские фанаты. Ему всё очень понравилось», — рассказал Мендес в интервью Helen Yee Sports.
Хабиб Нурмагомедов свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах провёл в октябре 2020 года и выиграл у Джастина Гэтжи удушающим приёмом. Российский боец завершил карьеру с рекордом 29-0 в ММА.
На турнире Bellator vs Rizin Хабиб Нурмагомедов был капитаном Bellator.
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