Хавьер Мендес: Махачев — самый развитый легковес в истории, он умеет всё
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Основатель зала АКА и известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о своём подопечном Исламе Махачеве.
«Станет ли Волкановски самым сложным соперником Ислама? Не знаю. Многое будет зависеть от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами Махачева. Ислам умеет всё. Если не сможет повалить, придётся столкнуться с его ударкой. Я много раз говорил, что он — самый развитый легковес всех времён», — приводит слова Мендеса MMAFighting.
Свой последний поединок Ислам Махачев провёл в октябре прошлого года и выиграл у бразильца Чарльза Оливейры удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Первая защита Махачева состоится в поединке с Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.
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