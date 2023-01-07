Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес: Махачев — самый развитый легковес в истории, он умеет всё

Хавьер Мендес: Махачев — самый развитый легковес в истории, он умеет всё
Комментарии

Основатель зала АКА и известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о своём подопечном Исламе Махачеве.

«Станет ли Волкановски самым сложным соперником Ислама? Не знаю. Многое будет зависеть от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами Махачева. Ислам умеет всё. Если не сможет повалить, придётся столкнуться с его ударкой. Я много раз говорил, что он — самый развитый легковес всех времён», — приводит слова Мендеса MMAFighting.

Свой последний поединок Ислам Махачев провёл в октябре прошлого года и выиграл у бразильца Чарльза Оливейры удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

Первая защита Махачева состоится в поединке с Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.

Новость по теме
Кормье: победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023