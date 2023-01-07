Хавьер Мендес: Махачев — самый развитый легковес в истории, он умеет всё

Основатель зала АКА и известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес высказался о своём подопечном Исламе Махачеве.



«Станет ли Волкановски самым сложным соперником Ислама? Не знаю. Многое будет зависеть от того, сможет ли он справиться с тейкдаунами Махачева. Ислам умеет всё. Если не сможет повалить, придётся столкнуться с его ударкой. Я много раз говорил, что он — самый развитый легковес всех времён», — приводит слова Мендеса MMAFighting.



Свой последний поединок Ислам Махачев провёл в октябре прошлого года и выиграл у бразильца Чарльза Оливейры удушающим приёмом. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



Первая защита Махачева состоится в поединке с Алексом Волкановски на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля.

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