Джервонта Дэвис и Эктор Гарсия показали одинаковый вес перед чемпионским боем

Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера от PBC, который состоится, завтра, 8 января, в Вашингтоне (США).

В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях, 28-летний американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) сразится с 31-летним доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO) за регулярный титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг). Оба бойца показали одинаковый результат на взвешивании.

Джервонта Дэвис – 60,8 кг (134 фунта)

Эктор Гарсия – 60,8 кг (134 фунта)

В соглавном событии временный чемпион IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Джарон Эннис (29-0, 27 KO) встретится с украинцем Кареном Чухаджяном (21-1, 11 KO).

Джарон Эннис – 66 кг (145,5 фунта)

Карен Чухаджян – 66,3 кг (146,3 фунта)