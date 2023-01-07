Джервонта Дэвис и Эктор Гарсия показали одинаковый вес перед чемпионским боем
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Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера от PBC, который состоится, завтра, 8 января, в Вашингтоне (США).
В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях, 28-летний американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) сразится с 31-летним доминиканцем Эктором Луисом Гарсией (16-0, 10 KO) за регулярный титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг). Оба бойца показали одинаковый результат на взвешивании.
Джервонта Дэвис – 60,8 кг (134 фунта)
Эктор Гарсия – 60,8 кг (134 фунта)
В соглавном событии временный чемпион IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Джарон Эннис (29-0, 27 KO) встретится с украинцем Кареном Чухаджяном (21-1, 11 KO).
Джарон Эннис – 66 кг (145,5 фунта)
Карен Чухаджян – 66,3 кг (146,3 фунта)
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