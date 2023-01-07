Фото: Алекс Перейра привёз чемпионский пояс в своё племя в Бразилии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра, ведущий свою родословную от национального племени Патаксо, поделился в социальных сетях фотографиями визита на малую родину, где он предстал в соответствующем традициям раскрасе.
Фото: из личного архива Алекса Перейры
Фото: из личного архива Алекса Перейры
Фото: из личного архива Алекса Перейры
Алексу Перейре 35 лет. Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира в ноябре 2021 года и уже спустя 12 месяцев сразился за чемпионский титул, досрочно остановив в пятом раунде лидера дивизиона последних лет, новозеландца Исраэля Адесанью. Всего на счету Перейры в смешанных единоборствах семь побед и одно поражение. Ожидается, что реванш Перейры и Адесаньи состоится в первой половине 2023 года.
Ранее Гилберт Бёрнс оценил шансы Хамзата Чимаева в поединках с Перейрой и Пауло Костой.
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