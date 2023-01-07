Джервонта Дэвис: как тяжело я бью? Будто я тяжеловес

Чемпион мира в трёх весовых категориях и обладатель регулярного титула WBA в лёгком дивизионе (до 61,2 кг), американец Джервонта Дэвис (27-0, 25 KO) высказался о своём нокаутирующем ударе.
«Как я отношусь к своему удару в 10-унцовых перчатках? Будто я тяжеловес. Потому что это не только сила, но и точность. Точность и место удара. Даже в бою с [Роландо] Ромеро это был не просто тяжёлый удар. Суть в том, как я его выбрасываю и какую область я поражаю», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.
Напомним, уже на этих выходных в Вашингтоне (США) Дэвис проведёт защиту титула против доминиканца Эктора Луиса Гарсии (16-0, 10 KO).
Ранее девушка Дэвиса выступила с заявлением об инциденте с домашним насилием, из-за которого боксёр был заключён по стражу за две недели до выступления.
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